Sondaggi elettorali Swg | il balzo di Fratelli d’Italia | la crisi della Lega

(Di martedì 1 febbraio 2022) Gli ultimidi Swg, realizzati tra il 26 e il 31 gennaio, non includono ancora completamente gli effettirielezione di Mattarella a PresidenteRepubblica, e tuttavia un primo impatto è già ben visibile. Come molti analisti avevano previsto si traduce in un aumento di, che cresce del 0,7% al 20,5%, in gran parte ai danni degli alleati, che perdono ben il 0,9% e tornano ai livelli delle elezioni del 2018, tre punti sotto il partito di Giorgia Meloni. La formazione di Salvini paga così il voto a favore di Mattarella assieme al centrosinistra e a Forza Italia. Anche quest’ultima del resto è in discesa, dal 7,7% al 7,3%. Tuttavia non vi è un effetto positivo ...

Perciò, mettiamo subito le mani avanti: i sistemiin Francia e in Italia sono ben ... per ora favorito nei, e più che probabile candidato alla propria successione all'insegna della ...... Giuseppe Conte, e il suo predecessore, Luigi Di Maio, stabilirà le liste. Un'operazione terrificante se si pensa che gli attuali 234 parlamentari pentastellati - stando ai...è quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale di Swg. (Fanpage.it) Il ''partito'' dei no vax varrebbe il 7,8%. ROMA. Senza il popolo no vax praticamente, invece, non perderebbero niente né ...In ribasso la percentuale di chi non si esprime (41%), in calo di un punto rispetto alla settimana precedente. Nell’ultimo sondaggio del 31 gennaio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Pd ...