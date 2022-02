Soliti Ignoti - Il ritorno quando torna in tv? Stoppato il game show di Amadeus (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l'inizio della settimana sanremese, il palinsesto Rai subirà una serie di cambiamenti che finiranno anche per toccare uno dei programmi più amati e seguiti del momento: Soliti Ignoti - Il ritorno. Dopo l'ultima puntata di lunedì 31 febbraio, in cui vi ha partecipato Alvise Rigo come concorrente, a partire da martedì 1° febbraio il game show di Amadeus osserverà un periodo di stop. Questa pausa non durerà tanto a lungo inoltre, sono previste delle novità riguardanti il celebre conduttore. Amadeus mette da parte Soliti Ignoti per il Festival di Sanremo Da alcune settimane, i fan più attenti dei Soliti Ignoti - Il ritorno hanno notato che vengono riproposte delle vecchie puntate. ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Con l'inizio della settimana sanremese, il palinsesto Rai subirà una serie di cambiamenti che finiranno anche per toccare uno dei programmi più amati e seguiti del momento:- Il. Dopo l'ultima puntata di lunedì 31 febbraio, in cui vi ha partecipato Alvise Rigo come concorrente, a partire da martedì 1° febbraio ildiosserverà un periodo di stop. Questa pausa non durerà tanto a lungo inoltre, sono previste delle novità riguardanti il celebre conduttore.mette da parteper il Festival di Sanremo Da alcune settimane, i fan più attenti dei- Ilhanno notato che vengono riproposte delle vecchie puntate. ...

