Situazione Scuola, Bianchi: il Virus ha Esasperato Le Disuguaglianze (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, parla di didattica a distanza e della Scuola in tempo di pandemia. “Il prolungamento dell’attività a distanza genera problemi, ma immaginiamo cosa sarebbe stato se ... Leggi su youreduaction (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, parla di didattica a distanza e dellain tempo di pandemia. “Il prolungamento dell’attività a distanza genera problemi, ma immaginiamo cosa sarebbe stato se ...

Advertising

yanfry : RT @Teresafas: La scuola non ha bisogno di regole 'semplici', ma di regole efficaci, adeguate alla situazione. La democrazia non è un siste… - ElPatron17it : @iitslux24 @AndreaC_1998_ Certo, io ovviamente facevo esempio per la mia scuola perché non so quali siano i program… - M4RSHROOMS : @honghonqer AADHH MI DISPIACE, ALLORA BUONA FORTUNA, SPERO CHE OGGI VADA BENE A SCUOLA O COMUNQUE CHE LA SITUAZIONE MIGLIORI!! <3 - FlavianoBrandi : 'Credo che l'unica soluzione sia lasciarli a scuola. A fine anno gli si fa un tampone e li si porta a casa' (non è… - elivito : RT @Teresafas: La scuola non ha bisogno di regole 'semplici', ma di regole efficaci, adeguate alla situazione. La democrazia non è un siste… -