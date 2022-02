Simone Bianchi | SuperAmadeus salva Sanremo

Advertising

riviera24 : Amadeus diventa un supereroe: l'opera di Simone Bianchi dedicata al Festival di Sanremo - Riviera24 - Lopinionista : Amadeus supereroe nell'opera di Simone Bianchi dedicata al Festival - leggoit : Simone Bianchi, fumettista Marvel, disegna un 'super Amadeus' in esclusiva per Leggo - simone_romualdi : RT @frostvhoon: gli studenti: con tre anni di pandemia alle spalle, gli anni più importanti è impensabile fare gli scritti i professori: gl… - WestBooker : RT @Amandahoneyland: ?????? Storm ?? Art by Simone Bianchi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Bianchi

Un supereroe pronto a compiere la valorosa 'missione' di condurre la manifestazione canora più amata dagli italiani: il Festival di Sanremo . Lo ritrae così Amadeus, pittore e illustratore toscano conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori in DC Comics e Marvel. L'idea del fumettista, ritratta su tela, vede il Direttore artistico della kermesse ...ROMA -, pittore e illustratore toscano conosciuto in tutto il mondo, realizza con il suo stile inconfondibile un'opera per omaggiare l'attesissimo Festival di Sanremo: nel disegno Amadeus in ...Compagna di squadra di Beatrice Bianchi nel team La Recastello ... Marco De Gasperi (Team Scarpa Nortec), alle spalle di Luigi Pomoni (AS Premana) e di Simone Bertini (Alta Valtellina Scarpa).Lo ritrae così Amadeus Simone Bianchi, pittore e illustratore toscano conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori in DC Comics e Marvel. L’idea del fumettista, ritratta su tela, vede il Direttore ...