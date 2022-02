Si ricordi che il Papa è peronista, infatti gli piacciono le tasse (Di martedì 1 febbraio 2022) A Papa Francesco piacciono le tasse. Nel discorso pronunciato davanti alla delegazione dell’Agenzia delle Entrate non trovo nulla di strano: la notizia sarebbe che a un peronista non piacciano. Il peronismo, temo sia necessario ricordarlo, era un fasciocomunismo in salsa argentina che sulle tasse puntava moltissimo, avendo come obiettivo non la produzione bensì la “redistribuzione” (la stessa precisa parola usata ieri dal Papa). Fatalità vuole che io abbia appena rispolverato, in una vecchia casa dove conservo vecchi libri, “Visti da vicino” di Giulio Andreotti. Il sette volte presidente del consiglio vi racconta i suoi incontri con Perón, i suoi viaggi in Argentina, le sue conversazioni con coloro che gli effetti della “redistribuzione” li avevano visti da vicinissimo, insomma con “gli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) AFrancescole. Nel discorso pronunciato davanti alla delegazione dell’Agenzia delle Entrate non trovo nulla di strano: la notizia sarebbe che a unnon piacciano. Il peronismo, temo sia necessario ricordarlo, era un fasciocomunismo in salsa argentina che sullepuntava moltissimo, avendo come obiettivo non la produzione bensì la “redistribuzione” (la stessa precisa parola usata ieri dal). Fatalità vuole che io abbia appena rispolverato, in una vecchia casa dove conservo vecchi libri, “Visti da vicino” di Giulio Andreotti. Il sette volte presidente del consiglio vi racconta i suoi incontri con Perón, i suoi viaggi in Argentina, le sue conversazioni con coloro che gli effetti della “redistribuzione” li avevano visti da vicinissimo, insomma con “gli ...

