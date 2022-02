Serie C, 21a giornata: vincono Sudtirol e Padova, impresa Feralpisalò (Di martedì 1 febbraio 2022) Serie C, nelle prime gare della 21a giornata, tutte riguardanti il girone A della terza Serie, il Lecco sbanca il “Sandrini” battendo il Legnago Salus, così come il Padova, sempre in trasferta, ha la meglio sui gialloblu della Pergolettese. Anche il Mantova veste i panni del corsaro e fuori casa si prende i tre punti, mandando ko le resistenze della Giana Erminio. Il Piacenza, in casa, bada al sodo e conquista un’importante vittoria, superando la Virtus Verona con una rete di scarto. Anche la capolista Sudtirol sfrutta al meglio il turno interno e contro l’Albinoleffe trova il modo di alimentarre il suo già ottimo bottino di punti con una vittoria. Da segnalare, inoltre, l’impresa sportiva compiuta dai Leoni del Garda della Feralpisalò. I verdeblu rimangono in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)C, nelle prime gare della 21a, tutte riguardanti il girone A della terza, il Lecco sbanca il “Sandrini” battendo il Legnago Salus, così come il, sempre in trasferta, ha la meglio sui gialloblu della Pergolettese. Anche il Mantova veste i panni del corsaro e fuori casa si prende i tre punti, mandando ko le resistenze della Giana Erminio. Il Piacenza, in casa, bada al sodo e conquista un’importante vittoria, superando la Virtus Verona con una rete di scarto. Anche la capolistasfrutta al meglio il turno interno e contro l’Albinoleffe trova il modo di alimentarre il suo già ottimo bottino di punti con una vittoria. Da segnalare, inoltre, l’sportiva compiuta dai Leoni del Garda della. I verdeblu rimangono in ...

Rimini - Bagnolese, la vigilia di Gaburro. Il DG Peroni: "Presto novità sul club" LA 21a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA CLASSIFICA

Fidelis Andria - Catania: diretta live, risultato in tempo reale La partita Fidelis Andria - Catania di mercoledì 2 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21a giornata di Serie C " Girone C ANDRIA " Allo stadio Degli Ulivi, mercoledì 2 febbraio , alle ore 18:00, si disputerà Fidelis Andri a " Catania , match valido per la ventunesima giornata di ...

Serie C - Girone A: risultati e classifica del recupero della 21a giornata SportPiacenza Serie C, 21a giornata: vincono Sudtirol e Padova, impresa Feralpisalò Serie C, nella 21a giornata Sudtirol e Padova vincono ancora, mentre il Renate pareggia in casa. Così risultati e marcatori di giornata.

