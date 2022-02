Serie A, ufficiali le dimissioni di Dal Pino: la lettera (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dal Pino si è dimesso dal ruolo di presidente della Lega Serie A. Ecco la lettera in cui spiega le sue decisioni Paolo Dal Pino ha rassegnato le demissioni dal ruolo di presidente della Lega Serie A. Ecco la lunga lettera in cui spiega i motivi di questa sua scelta. MESSAGGIO – «Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dalsi è dimesso dal ruolo di presidente della LegaA. Ecco lain cui spiega le sue decisioni Paolo Dalha rassegnato le demissioni dal ruolo di presidente della LegaA. Ecco la lungain cui spiega i motivi di questa sua scelta. MESSAGGIO – «Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente dellaA. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi ...

