Serie A, lunedì assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica di presidente della Lega Serie A, è stata convocata d'urgenza l'assemblea dei club per l'elezione del successore. Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica diA, è stata convocata d'urgenza l'dei club per l'del successore.

Advertising

sportli26181512 : Serie A, lunedì assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega: Serie A, lunedì assemblea per l'elezione… - Gazzetta_it : #SerieA, lunedì assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega - CalcioPillole : #DalPino si è dimesso ed ora la Lega #SerieA deve votare il suo nuovo Presidente: appuntamento a lunedì 7 febbraio. - wky37206209 : RT @parrucuttia: Lunedì prossimo la seconda serie di #Màkari Girata in luoghi tipo questo,per capirci. La nostalgia della mia terra che m… - parrucuttia : Lunedì prossimo la seconda serie di #Màkari Girata in luoghi tipo questo,per capirci. La nostalgia della mia terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie lunedì Serie A, convocata per lunedì l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Lega Serie A ha convocato per lunedì 7 febbraio l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente al posto di Dal Pino La Lega Serie A con un comunicato ha indetto per lunedì 7 febbraio un'assemblea d'...

Serie A, lunedì assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica di presidente della Lega Serie A, è stata convocata d'urgenza l'Assemblea dei club per l'elezione del successore.

Roma-Genoa, torna la capienza al 50%: biglietti in vendita da lunedì alle 16 Il Romanista ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La LegaA ha convocato per7 febbraio l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente al posto di Dal Pino La LegaA con un comunicato ha indetto per7 febbraio un'assemblea d'...A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica di presidente della LegaA, è stata convocata d'urgenza l'Assemblea dei club per l'elezione del successore.