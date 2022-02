Serie A, convocata per lunedì l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente (Di martedì 1 febbraio 2022) La Lega Serie A ha convocato per lunedì 7 febbraio l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente al posto di Dal Pino La Lega Serie A con un comunicato ha indetto per lunedì 7 febbraio un’assemblea d’urgenza per scegliere il nuovo presidente. Questa la decisione della Lega dopo le dimissioni con tanto di lettera di Dal Pino. Da settimana prossima si saprà chi sarà il successore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) La LegaA ha convocato per7 febbraioperdelal posto di Dal Pino La LegaA con un comunicato ha indetto per7 febbraio un’assemblea d’urgenza per scegliere il. Questa la decisione della Lega dopo le dimissioni con tanto di lettera di Dal Pino. Da settimana prossima si saprà chi sarà il successore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Serie convocata Serie A, lunedì assemblea per l'elezione del nuovo presidente della Lega A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica di presidente della Lega Serie A, è stata convocata d'urgenza l'Assemblea dei club per l'elezione del successore.

Lega Serie A, convocata d'urgenza assemblea per eleggere il nuovo presidente L'assemblea si terrà a Milano all'Hotel Palazzo Parigi con prima convocazione alle ore 9.30 e alle 11.30 in seconda convocazione, così come ha comunicato la Lega Serie A in una nota ufficiale.

Lega Serie A, convocata d'urgenza assemblea per eleggere il nuovo presidente SPORTFACE.IT Lega A, Gravina convoca l'assemblea elettiva per il nuovo presidente Nella lettera Gravina scrive "preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente della Lega di Serie A rassegnate in data odierna da Paolo Dal Pino, ti chiedo di convocare senza indugio ...

La lotta tra Lega Serie A e Figc è una questione di potere Il presidente Paolo Dal Pino si è dimesso. Le società del massimo campionato italiano non vogliono che la Federazione si intrometta nella loro scelte. "Il problema è che i principi informatori dello S ...

