Serena Enardu ricoverata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Serena Enardu finisce in ospedale, la nota influencer allarma ancora una volta tutti i suoi fan per le sue condizioni di salute che non tendono a migliorare: scopriamo che cosa è successo. Il suo volto è molto conosciuto dal grande pubblico tv visto che ha preso parte nel corso degli anni a programmi di grande successo come Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip e poi per tanto tempo è stata al centro dell’attenzione per il suo tira e molla con il cantante Pago con cui adesso ha ufficialmente chiuso la relazione. Ma negli ultimi tempi tutti i suoi follower sono davvero molto preoccupati per le sue condizioni di salute che la stanno costringendo a non essere per niente in forza, pare infatti come lei stessa ha raccontato che il tutto sia accaduto a seguito della prima dose di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022)finisce in, la nota influencer allarma ancora una volta tutti i suoi fan per le suedi salute che non tendono a migliorare: scopriamo che cosa è successo. Il suo volto è molto conosciuto dal grande pubblico tv visto che ha preso parte nel corso degli anni a programmi di grande successo come Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip e poi per tanto tempo è stata al centro dell’attenzione per il suo tira e molla con il cantante Pago con cui adesso ha ufficialmente chiuso la relazione. Ma negli ultimi tempi tutti i suoi follower sono davvero molto preoccupati per le suedi salute che la stanno costringendo a non essere per niente in forza, pare infatti come lei stessa ha raccontato che il tutto sia accaduto a seguito della prima dose di ...

Advertising

CaffeFou : Paura per Serena Enardu: l'ex tronista finisce in ospedale #UominieDonne #serenaenardu - ilgiornale : La Enardu è finita in ospedale dopo uno svenimento. Da settimane la donna lamentava dolori e malesseri - gossipblogit : Serena Enardu ricoverata in ospedale: “Elga ha chiamato il 118” - zazoomblog : Serena Enardu ricoverata alle 5 del mattino dopo la chiamata del 118: «Sono svenuta per fortuna cera Elga» -… - zazoomblog : Serena Enardu sta male l’annuncio allarma i fan: cosa le è successo? - #Serena #Enardu #l’annuncio #allarma -