Sei Nazioni rugby 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, canale tv, streaming (Di martedì 1 febbraio 2022) L’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni 2022 di rugby è in programma domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi la selezione azzurra affronterà i padroni di casa della Francia alle 16.00. Dopo il match transalpino, l’Italia affronterà in casa l’Inghilterra domenica 13 febbraio alle 16.00. Dopo una settimana di riposo ecco la trasferta in Irlanda domenica 27 febbraio alle 16.00 italiane. Altra settimana di riposo, poi il gran finale: match interno con la Scozia sabato 12 marzo alle 15.15, infine trasferta in Galles sabato 19 marzo alle 15.15 italiane. Le partite in casa degli azzurri si svolgeranno allo Stadio Olimpico di Roma contro inglesi e scozzesi. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) L’esordionel Seidiè in programma domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi la selezione azzurra affronterà i padroni di casa della Francia alle 16.00. Dopo il match transalpino, l’Italia affronterà in casa l’Inghilterra domenica 13 febbraio alle 16.00. Dopo una settimana di riposo ecco la trasferta in Irlanda domenica 27 febbraio alle 16.00 italiane. Altra settimana di riposo, poi il gran finale: match interno con la Scozia sabato 12 marzo alle 15.15, infine trasferta in Galles sabato 19 marzo alle 15.15 italiane. Lein casa degli azzurri si svolgeranno allo Stadio Olimpico di Roma contro inglesi e scozzesi. Tutte lesaranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport ...

Advertising

luomochefuma55 : @tenro_sei @mriago4 @ladyonorato Quali nazioni? - outonoman : @MartinKeufaver @Zio_Baffone Ahahahahah.....come il sei (o cinque) nazioni...al posto del cucchiaio di legno, il di… - mriago4 : @tenro_sei @ladyonorato Quali sarebbero queste nazioni? - tenro_sei : @mriago4 @ladyonorato Bha, ci so nazioni con il 40% di vaccinati messe meglio di noi. Considerando poi che hanno se… - andrelettrico : RT @mirea2: @matteosalvinimi Mi dispiace per tanta gente che ha creduto in te e ti sei rivelato uguale a altri politici hai perso credibili… -