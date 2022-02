Scuola, la risposta al disagio degli studenti sono sospensioni e manganellate (Di martedì 1 febbraio 2022) Cariche degli agenti contro i cortei di protesta per la morte del diciottenne Lorenzo Parrelli. A Roma ondata di punizioni decise dai presidi contro le occupazioni. La repressione sembra l’unica via con cui le istituzioni rispondono ai ragazzi Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 1 febbraio 2022) Caricheagenti contro i cortei di protesta per la morte del diciottenne Lorenzo Parrelli. A Roma ondata di punizioni decise dai presidi contro le occupazioni. La repressione sembra l’unica via con cui le istituzioni rispondono ai ragazzi

PieroPelu : Udine durante uno stage scuola-lavoro. Questi ragazzi pacifici stavano chiedendo più diritti e sicuramente più atte… - eleonoraforenza : Terminato poco fa a #Roma il corteo per #LorenzoParelli e contro l’alternanza scuola-lavoro. La repressione a Torin… - surenpivazyan : RT @PBerizzi: Se manifesti pacificamente per la morte del 18enne #LorenzoParelli durante uno stage scuola/lavoro, giù botte. Se assalti e… - MonicaCapizzi : RT @cislscuola: Quelle obiezioni un po' così... La CISL Scuola in risposta ad alcune contestazioni sul CCNI mobilità @CislNazionale @MIsoci… - 10also10v2 : @FioriFlavio @LisaS_1981 @RaffaelLaLaLand @GeMa7799 @piersileri tu che risposta ti dai? Aveva un lavoro in Lombardi… -