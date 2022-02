Sconcerti | “Calciomercato i voti alla Serie A Il Napoli | fatto quel che doveva”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il2021/22 inA è terminato con la sessione invernale. Mariodà ialle principali società diA. Senza alcun dubbio le grandi protagoniste dell’ultima sessione di mercato è stata la Juventus che ha preso Vlahovic, Zakaria e Gatti, recuperando anche parte dei soldi investiti, grazie alle cessioni di Kulusevski e Bentancur al generoso Tottenham di Paratici. Molto attiva anche l’Inter che ha piazzato il colpo Gosens, pochi giorni dopo l’emissione di un bond da 415 milioni di euro per ripianare i debiti.: le pagelle delSu Corriere della Sera, il giornalista Marioscrive: “Il mercato di gennaio è stato il suo. È stato il mercato della Juve per Vlahovic e per quanto si è fatta pagare ...

Mariocommenta il mercato della Juventus e delle big di Serie A ai microfoni di TMW : 'Sì, ha ... Tutte le news sule sul Serie A CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Commenta per primo, perché siamo tutti convinti che con Vlahovic la Juventus andrà dritta in Champions? 'Perché si è migliorata e perché Vlahovic è un grandissimo attaccante'. Ok, però l'anno scorso c'era ...Sport - Che ne pensi dell'acquisto di Zakaria? 'Gran bel giocatore, ma non è un fuoriclasse. Si inserisce bene col pallone, quando salta il pressing può fare 30 - 40 metri di corsa con il pallone tra ...Mario Sconcerti sull'edizione odierna del Corriere della Sera ha assegnato i propri voti al mercato invernale della Serie A. Il voto più alto è alla Juventus, che prende 8. "Il mercato di gennaio è ...