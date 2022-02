Sci alpino | Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli preparano le Olimpiadi al Frais…insieme a Clement Noel!

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) La preparazione in vista dei Giochi Olimpici invernali prosegue anche per quanto riguarda il comparto dello sci. Nello specifico parliamo degli slalomisti che si giocheranno la medaglia con i Cinque Cerchi nella giornata di martedì 16 febbraio. Per questo motivo c’è ancora tempo per affinare la condizione fisica e lavorare ancora tra i pali stretti nelle ore che precedono il volo verso la Cina. La squadra italiana di slalom (assieme a quella francese) sarà in azione sulla pista “Rossignol” del Frais (Val di Susa) per tre giorni di lavoro dal 4 al 6 febbraio. Gli slalomisti azzurri convocati per ledi Pechino hanno scelto proprio la stessa pista valsusina per gli ultimi preparativi in vista delle gare, esattamente come accaduto prima delledi Torino 2006. Sulla neve piemontese saranno protagonisti l’oro ...