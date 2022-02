Saronni torna in corsa a Goodwood a 40 anni dalla storica ‘fucilata’ mondiale (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Passò alla storia come “la fucilata di Goodwood”: la volata vincente di Beppe Saronni ai mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. Il fenomeno vinse sul circuito con arrivo in moderata salita che lo vide letteralmente fulminare a 700 metri dal traguardo -trainato fino ad allora dal gregario migliore che chiunque possa desiderare e ovvero Francesco Moser- lo statunitense Jonathan Boyer e soprattutto l’altro mostro sacro americano Greg Lemond. Saronni, apprende l’Adnkronos, tornerà a correre a Goodwood a 40 anni da quella mostruosa volata, e lo farà in occasione della nuova edizione dell’Eroica Britannia, la classicissima d’epoca nata in toscana sull colline senesi e che oggi conta repliche in tutti i ... Leggi su funweek (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Passò alla storia come “la fucilata di”: la volata vincente di Beppeai mondiali del 1982 nel circuito inglese lasciò a bocca aperta gli appassionati di allora e anche quelli di oggi. Il fenomeno vinse sul circuito con arrivo in moderata salita che lo vide letteralmente fulminare a 700 metri dal traguardo -trainato fino ad allora dal gregario migliore che chiunque possa desiderare e ovvero Francesco Moser- lo statunitense Jonathan Boyer e soprattutto l’altro mostro sacro americano Greg Lemond., apprende l’Adnkronos, tornerà a correre aa 40da quella mostruosa volata, e lo farà in occasione della nuova edizione dell’Eroica Brita, la classicissima d’epoca nata in toscana sull colline senesi e che oggi conta repliche in tutti i ...

