**Sanremo: Vasco, 'lo guardavo con mia madre e mi esibivo sul tavolo, mio primo concerto rock'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Mia mamma cantava sempre, le piaceva Sanremo. Comprava il librettino con le parole delle canzoni e andavamo nell'unico bar del paese dove c'era la televisione, il Bar Cimone, a guardare il festival". E' il tenero omaggio che sui social Vasco Rossi regala ai fan nel giorno del calcio d'inizio del 72mo festival di Sanremo. Il rocker di Zocca ricorda: "Poi lei me le faceva imparare e, ai pranzi della domenica dal nonno, che iniziavano alle 13 e finivano la notte, dove si mangiava e beveva ma soprattutto si cantava e ballava, mi faceva salire sul tavolo e diceva: 'Dai, Vasco, cantaci la canzoncina di Sanremo'. E io mi esibivo davanti ai parenti nel mio primo concerto rock". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Mia mamma cantava sempre, le piaceva Sanremo. Comprava il librettino con le parole delle canzoni e andavamo nell'unico bar del paese dove c'era la televisione, il Bar Cimone, a guardare il festival". E' il tenero omaggio che sui socialRossi regala ai fan nel giorno del calcio d'inizio del 72mo festival di Sanremo. Iler di Zocca ricorda: "Poi lei me le faceva imparare e, ai pranzi della domenica dal nonno, che iniziavano alle 13 e finivano la notte, dove si mangiava e beveva ma soprattutto si cantava e ballava, mi faceva salire sule diceva: 'Dai,, cantaci la canzoncina di Sanremo'. E io midavanti ai parenti nel mio".

