Sanremo, pubblicità sold out e ricavi da record (Di martedì 1 febbraio 2022) Numeri record per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, al via stasera a partire dalle ore 20.40. Rai pubblicità – scrive Il Sole 24 Ore – ha confermato che la rassegna canora porterà ricavi superiori a quelli fatti registrare nell’edizione 2021: 38 milioni di euro. Il Festival, condotto da Amadeus, si appresta a monopolizzare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) Numeriper la 72esima edizione del Festival di, al via stasera a partire dalle ore 20.40. Rai– scrive Il Sole 24 Ore – ha confermato che la rassegna canora porteràsuperiori a quelli fatti registrare nell’edizione 2021: 38 milioni di euro. Il Festival, condotto da Amadeus, si appresta a monopolizzare L'articolo

Advertising

7princ_8 : @camreline Una volta erano 5 e per Sanremo tipo 3... Adesso tra una pubblicità e l'altra possiamo berci un caffè, m… - xkjaerlighet : deciso che studierò anche sta sera mentre guardo sanremo perché tanto le pubblicità durano in eterno e faccio 10 pagine a pubblicità - DebiasoMimmo : RT @PiccoloPegaso: Sicuro arrivo alla fine della puntata di Sanremo ?? per le@pubblicita ?????? - MarisaDenaro71 : #Saviano, il copiatore seriale invitato a #Sanremo per parlare delle stragi di #mafia di Capaci e via d'Amelio. Non… - 7princ_8 : @camreline Alla prima fanno Zitti e Buoni preceduti da 9 minuti di pubblicità (nuove norme pubblicitarie Rai per Sa… -