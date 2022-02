Sanremo | Ornella Muti replica a polemica su cannabis | “Spingo la legale”

Advertising

riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - repubblica : Sanremo 2022, Ornella Muti e la polemica sulla cannabis: 'Non giro per il festival fumando canne...' - RaiNews : Il tema controverso che infiamma la vigilia del Festival di #sanremo2022 - lifestyleblogit : Sanremo 2022 e Ornella Muti, Salvini: 'Droga è morte' - - sulsitodisimone : Sanremo 2022 e Ornella Muti, Salvini: 'Droga è morte' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Ornella

Ricordiamo che il Festival di2022 si terrà dal 1 al 5 febbraio, ovviamente in diretta ... questa volta accompagnato da cinque co - conduttori, uno per serata:Muti, Lorena Cesarini, ...Muti ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande sulla legalizzazione della cannabis L'attriceMuti sarà fra i super ospiti della prima serata del Festival di2022 , al suo debutto questa sera - 1° febbraio. Scelta personalmente dal conduttore della kermesse, Amadeus, Muti ha ...Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo, in onda da stasera a sabato 5 febbraio. La prima accompagnatrice del conduttore Amadeus sarà Ornella Muti, che già scatena la prima polemica ...Festival di Sanremo, il listino Abbonamento in galleria per cinque serate ... Per quanto riguarda la serata iniziale, la prima co-conduttrice al fianco di Amadeus è Ornella Muti. Tra i partecipanti ...