Sanremo, le pagelle della prima serata: promossi e bocciati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le lacrime di Amadeus. Inizia così la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con il teatro Ariston pieno e il suo padrone di casa che non trattiene l'emozione a... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le lacrime di Amadeus. Inizia così la 72esima edizione del Festival di, con il teatro Ariston pieno e il suo padrone di casa che non trattiene l'emozione a...

Advertising

AccademiaCrusca : #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di a… - alaffranchi : Le pagelle della prima serata in tempo (quasi) reale #sanremo2022 - ErreEffe7 : Orietta l’intramontabile si è fatta prendere la mano. Vestita da Pokemon sembra uscita da una serie coreana che fa… - wwwhologramboy : LE PAGELLE - 1a SERATA Sanremo Festival della Canzone Italiana #festivaldisanremo #sanremo2022 #sanremo sanremo - LALAZIOMIA : Sanremo, le pagelle: Morandi come un debuttante, Yuman alla Rijkard e Fiorello è il top player che ha floppato -