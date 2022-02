Sanremo, la prima grana politica da Ornella Muti sulla cannabis. Salvini: «La droga è morte». Della Vedova: «Al televoto vinceremmo noi» – Il video (Di martedì 1 febbraio 2022) «La droga è morte, e sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze». Sono queste le parole che il leader Della Lega Matteo Salvini affida a un post sui suoi canali social per commentare le parole di Ornella Muti, co-conduttrice Della serata inaugurale del Festival Della Canzone italiana, a proposito del tema Della legalizzazione di cannabis e delle droghe leggere. L’attrice nel corso Della conferenza stampa a Sanremo ha affermato che legalizzare le droghe leggere a suo avviso sarebbe la cosa migliore. E il leader Della Lega ha subito colto la palla al ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) «La, e sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze». Sono queste le parole che il leaderLega Matteoaffida a un post sui suoi canali social per commentare le parole di, co-conduttriceserata inaugurale del FestivalCanzone italiana, a proposito del temalegalizzazione die delle droghe leggere. L’attrice nel corsoconferenza stampa aha affermato che legalizzare le droghe leggere a suo avviso sarebbe la cosa migliore. E il leaderLega ha subito colto la palla al ...

