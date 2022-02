Sanremo | la bergamasca AmbraMarie | “Felice per Elisa | adoro la Rappresentante di Lista”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il suo cuore batte forte a ritmo di rock, ma nei suoi ricordi più belli il festival diha un posto speciale, quello dei momenti passati in famiglia. Aveva solo quattro anni quando, anche grazie al festival di, faceva i primi passi nel mondo della musica. OraFacchetti, cantante e musicista nata a Treviglio, è una professionista, icona del rock in Italia. Nella sua vita non c’è solo la musica dei live: dopo l’esperienza di XFactor nel 2009 e la nascita dei John Qualcosa – duo formato insieme a Raffaele D’Abrusco – è diventata volto e disc jockey di Radiofreccia, che lei definisce il suo “angolo di paradiso Rock”. “Una delle prime canzoni da me cantante è stata “Come una Turandot” di Irene Fargo – racconta– era il 1992 e avevo cinque anni”. L’edizione 2022 del Festival sta per ...