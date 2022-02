Sanremo, il caso Ornella Muti arriva in Vigilanza. Mollicone: «Si preveda l’esame tossicologico» (Di martedì 1 febbraio 2022) arriva in Vigilanza Rai il caso Ornella Muti, scatenato da un post su Instagram dell’attrice che, insieme alla figlia, indossa orecchini e collane con foglie di marijuana e tra link e hashtag richiama tanto Sanremo quanto una pagina per la legalizzazione della cannabis. Ad annunciare il «quesito» in Commissione è stato il deputato di FdI, Federico Mollicone, che già ieri, insieme alla collega Maria Teresa Bellucci aveva avvertito sul timore che «il Festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum». Mollicone porta il “caso Ornella Muti” in Vigilanza «Depositerò oggi stesso un quesito in commissione di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022)inRai il, scatenato da un post su Instagram dell’attrice che, insieme alla figlia, indossa orecchini e collane con foglie di marijuana e tra link e hashtag richiama tantoquanto una pagina per la legalizzazione della cannabis. Ad annunciare il «quesito» in Commissione è stato il deputato di FdI, Federico, che già ieri, insieme alla collega Maria Teresa Bellucci aveva avvertito sul timore che «il Festival dipossa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum».porta il “” in«Depositerò oggi stesso un quesito in commissione di ...

Advertising

GiornalediMonte : Sanremo per caso. La Stand up Comedy politicamente scorretta commenta il Festival - Zaffiro Magazine Giornale Online - SecolodItalia1 : Sanremo, il caso Ornella Muti arriva in Vigilanza. Mollicone: «Si preveda l’esame tossicologico»… - universoalice : amadeus si era fatto preparare una sagoma di fiorello da portare sul palco di sanremo nel caso fiorello non avesse… - MarcelloPiscop0 : @Signorasinasce Temono che a Sanremo scoppi il putiferio con tutta la gente accalcata fuori dal teatro. Tutta la p… - notabadword_ : @Caffela50289063 Basta silenziare l'# di Sanremo nel caso -