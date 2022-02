(Di martedì 1 febbraio 2022) La kermesse canora parte martedì primo febbraio 2022 e i cantanti in gara ci hanno già regalato un primo assaggio dei loro outfit. L'artista spagnola ha calcato la passerella erbosa con una giacca di Giorgio Armani ricoperta di glitter e indossata a pelle. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Sanremo: il blazer di Ana Mena sul green carpet è pura poesia -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo blazer

DireDonna

... Gonne a tubino e di media lunghezza, bluse da sera,e giacche con scarpe casual e gioielli ... come per esempio Casinò di, è vasta e tutto dipende dal tipo di rigore stilistico e ...7 di 8 -doppiopetto con alti risvolti e bottoni a contrasto Gentucca Bini. Abito di lino ... 'anziana soubrette' aMentre, per il make-up Ana Mena ha puntato tutto sullo sguardo con uno smokey eyes bronzo e labbra nude. E chissà cosa indosserà la puntata del 4 febbraio, quando canterà in… Leggi ...La voce di Duecentomila ore, il brano inedito che Ana Mena canta durante la prima serata del Festival, quella del 1 febbraio, ha scelto di calcare il green carpet con un blazer nero, firmato Giorgio ...