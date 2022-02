Sanremo: i look della storia che hanno scioccato gli italiani (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio del Festival della musica italiana, che quest’anno andrà in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio, le aspettative sono alle stelle. Oltre ai brani in gara, che già promettono di essere i tormentoni dei prossimi mesi, gli occhi saranno tutti puntati sui Sanremo look. Spettacolari, inediti e molte volte scioccanti: non tutti sono piaciuti alla critica. Nell’attesa che le scale dell’Ariston si trasformino di nuovo in passerella, ripercorriamo gli outfit che hanno fatto scandalo, lasciando un segno nella storia. Il trasformismo di Achille Lauro e Patty Pravo Sanremo, oltre che un contest musicale, è anche un occasione per stupire. Dagli ospiti internazionali, ai cantanti in gara; chiunque ha varcato la soglia dell’Ariston ha lasciato un segno. Quale modo migliore ... Leggi su amica (Di martedì 1 febbraio 2022) A poche ore dall’inizio del Festivalmusica italiana, che quest’anno andrà in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio, le aspettative sono alle stelle. Oltre ai brani in gara, che già promettono di essere i tormentoni dei prossimi mesi, gli occhi saranno tutti puntati sui. Spettacolari, inediti e molte volte scioccanti: non tutti sono piaciuti alla critica. Nell’attesa che le scale dell’Ariston si trasformino di nuovo in passerella, ripercorriamo gli outfit chefatto scandalo, lasciando un segno nella. Il trasformismo di Achille Lauro e Patty Pravo, oltre che un contest musicale, è anche un occasione per stupire. Dagli ospiti internazionali, ai cantanti in gara; chiunque ha varcato la soglia dell’Ariston ha lasciato un segno. Quale modo migliore ...

Advertising

psico_labile : Io molto probabilmente non capisco niente, ma che orrore i look che ho visto stasera a Sanremo - SimonaCroisette : RT @Ri_Ghetto: Guardando i look sul green carpet di Sanremo - Manuelad_art : RT @Ri_Ghetto: Guardando i look sul green carpet di Sanremo - peperoncin0_ : i miei look preferiti del green carpet #Sanremo ?? #sanremo22 - peperoncin0_ : Noemi, look molto semplice forse un po’ troppo ma almeno ha spezzato il total black con questa giacca beige… -