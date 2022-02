Sanremo, ecco 'Super - Ama': il fumettista della Marvel lo disegna così per Leggo. 'Un eroe senza mantello' (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Il mio ultimo Supereroe? Amadeus. Si è sobbarcato due edizioni di Sanremo con la pandemia, un'impresa titanica. Ora sono curioso di vederlo nell'edizione 2022'. Simone Bianchi, il disegnatore ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Il mio ultimo? Amadeus. Si è sobbarcato due edizioni dicon la pandemia, un'impresa titanica. Ora sono curioso di vederlo nell'edizione 2022'. Simone Bianchi, iltore ...

Advertising

IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - capozzo_giulia : RT @mocciosvs: il telegiornale in questi giorni be like: sì ecco è stato rieletto mattarella, c’è sempre la pandemia + tensioni russia/ucra… - ErnestoPascucci : RT @repubblica: Sanremo 2022, abbiamo visto le prove: ecco come cantano (e come si vestono) i Big in gara [dal nostro inviato Carlo Moretti… - Carlino_Pesaro : Dopo Sanremo, Pesaro: ecco gli abiti di Milva - lgbtkeqing : RT @mocciosvs: il telegiornale in questi giorni be like: sì ecco è stato rieletto mattarella, c’è sempre la pandemia + tensioni russia/ucra… -