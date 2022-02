Sanremo 2022 ultime notizie: la scaletta e le canzoni della prima serata del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) Finalmente la febbre da Festival di Sanremo entra nel vivo. Questo martedì 1 febbraio 2022 il palco dell’Ariston si prende di nuovo tutta la scena, come accade sempre una volta l’anno. Conduce la prima serata Amadeus, per questa volta affiancato da Ornella Muti. Festival di Sanremo: i primi 12 cantanti in gara – ore 10 Nessuna scaletta ancora, ma sappiamo per certo chi sono i primi 12 cantanti che calcheranno il palco questa prima sera. La lista in ordine alfabetico. Achille Lauro – Domenica Ana Mena – Duecentomila ore Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Giusy Ferreri – Miele La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Mahmood e Blanco – Brividi Massimo Ranieri – Lettera di là dal ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Finalmente la febbre dadientra nel vivo. Questo martedì 1 febbraioil palco dell’Ariston si prende di nuovo tutta la scena, come accade sempre una volta l’anno. Conduce laAmadeus, per questa volta affiancato da Ornella Muti.di: i primi 12 cantanti in gara – ore 10 Nessunaancora, ma sappiamo per certo chi sono i primi 12 cantanti che calcheranno il palco questasera. La lista in ordine alfabetico. Achille Lauro – Domenica Ana Mena – Duecentomila ore Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Giusy Ferreri – Miele La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Mahmood e Blanco – Brividi Massimo Ranieri – Lettera di là dal ...

