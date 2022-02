Sanremo 2022, trionfo social per Gianni Morandi: "Ha già vinto" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il classico che non passa mai di moda: a 77 anni Gianni Morandi torna all'Ariston 50 anni dopo la prima volta e 22 dall'ultima apparizione in gara con 'Innamorato'. Festival che Morandi ha anche presentato nel 2011 e 2012. Il cantante si è mostrato emozionato sul palco e al termine della sua esibizione ha urlato "FantaSanremo", il gioco online sul Festival che permette agli utenti di scommettere sui possibili vincitori. Sui social si sono scatenati gli utenti: e i commenti sono stati tanti, tutti positivi.<br /> Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il classico che non passa mai di moda: a 77 annitorna all'Ariston 50 anni dopo la prima volta e 22 dall'ultima apparizione in gara con 'Innamorato'. Festival cheha anche presentato nel 2011 e 2012. Il cantante si è mostrato emozionato sul palco e al termine della sua esibizione ha urlato "Fanta", il gioco online sul Festival che permette agli utenti di scommettere sui possibili vincitori. Suisi sono scatenati gli utenti: e i commenti sono stati tanti, tutti positivi.



