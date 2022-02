Sanremo 2022, prima serata: la diretta del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) Tre .. due .. uno. Si apre il sipario sul palco dell' Ariston . Inizia la prima serata dell'attesissima 72esima edizione del Festival di Sanremo , il secondo in tempo di pandemia, "nel segno della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Tre .. due .. uno. Si apre il sipario sul palco dell' Ariston . Inizia ladell'attesissima 72esima edizione deldi, il secondo in tempo di pandemia, "nel segno della ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - simonamancini24 : RT @SkyTG24: #Sanremo2022, tutto è pronto per la prima serata. Tra gli ospiti anche i Måneskin. DIRETTA - NoGreenPass5 : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… -