Sanremo 2022, polemica surreale contro Ornella Muti: arriva il test tossicologico per “artisti e conduttori” (Di martedì 1 febbraio 2022) Un deputato di Fratelli D’Italia propone un test tossicologico a tutti coloro che parteciperanno al festival, ecco il motivo. Parla il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai. Ha annunciato all’Adnkronos: “Depositerò oggi stesso un quesito in commissione di Vigilanza Rai per garantire che sul palco dell’Ariston vengano evitate forme di product placement da parte di Ornella Muti durante la co-conduzione del Festival di Sanremo, contrario al regolamento, e il lancio di messaggi impropri che possano riguardare la cannabis e l’uso di sostanze stupefacenti che possano fuorviare il pubblico e per chiedere alla Rai se, a tal fine, non ritengano necessario sottoporre all’esame tossicologico i conduttori e gli artisti che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Un deputato di Fratelli D’Italia propone una tutti coloro che parteciperanno al festival, ecco il motivo. Parla il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai. Ha annunciato all’Adnkronos: “Depositerò oggi stesso un quesito in commissione di Vigilanza Rai per garantire che sul palco dell’Ariston vengano evitate forme di product placement da parte didurante la co-conduzione del Festival di, contrario al regolamento, e il lancio di messaggi impropri che possano riguardare la cannabis e l’uso di sostanze stupefacenti che possano fuorviare il pubblico e per chiedere alla Rai se, a tal fine, non ritengano necessario sottoporre all’esamee gliche ...

