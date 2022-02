Sanremo 2022, Ornella Muti: “Non giro per il Festival fumando canne” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare…”. Queste le prime parole di Ornella Muti, ospite d’onore a Sanremo 2022 nella prima serata del Festival, durante la conferenza stampa dal Casinò di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus. L’attrice torna quindi sulla polemica a tema marijuana dopo le foto con la figlia Naike pubblicate ieri su Instagram. “Non giro certo per i Festival fumando canne…”., risponde piccata sulle immagini con la medaglietta con il simbolo della marijuana. “Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica – tiene a specificare -. Difendo il diritto delle persone di dire ‘io mi voglio curare così, io mi sento bene così’. Mi dispiace ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare…”. Queste le prime parole di, ospite d’onore anella prima serata del, durante la conferenza stampa dal Casinò di, al fianco del conduttore Amadeus. L’attrice torna quindi sulla polemica a tema marijuana dopo le foto con la figlia Naike pubblicate ieri su Instagram. “Noncerto per i…”., risponde piccata sulle immagini con la medaglietta con il simbolo della marijuana. “Io sono per la cannabis terapeutica, non per la canna ludica – tiene a specificare -. Difendo il diritto delle persone di dire ‘io mi voglio curare così, io mi sento bene così’. Mi dispiace ...

