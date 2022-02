Sanremo 2022, Ornella Muti: “Non giro per il Festival fumando canne” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare…”. Queste le prime parole di Ornella Muti, ospite d’onore a Sanremo 2022 nella prima serata del Festival, durante la conferenza stampa dal Casinò di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus. L’attrice torna quindi sulla polemica a tema marijuana dopo le foto con la figlia pubblicate ieri su Instagram. Il suo pensiero sul fatto che alcuni politici abbiano criticato la posizione sulla marijuana? “La cannabis legale è già legale, io quella spingo. Non spingo l’aspetto ludico della canna. La cannabis viene associata alla canna” ma “mi dispiace per questa polemica. Pensano che io giri per il backstage fumando canne… E’ triste, io mi curo omeopaticamente, è una mia ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare…”. Queste le prime parole di, ospite d’onore anella prima serata del, durante la conferenza stampa dal Casinò di, al fianco del conduttore Amadeus. L’attrice torna quindi sulla polemica a tema marijuana dopo le foto con la figlia pubblicate ieri su Instagram. Il suo pensiero sul fatto che alcuni politici abbiano criticato la posizione sulla marijuana? “La cannabis legale è già legale, io quella spingo. Non spingo l’aspetto ludico della canna. La cannabis viene associata alla canna” ma “mi dispiace per questa polemica. Pensano che io giri per il backstage… E’ triste, io mi curo omeopaticamente, è una mia ...

