Sanremo 2022, Ornella Muti: "Non giro distribuendo canne, mi riferisco alla cannabis terapeutica. Mia madre morta prima che potessi dargliela"

È tutto pronto per il via questa sera alle 20:40 della prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. In conferenza stampa presente oggi anche Ornella Muti, co-conduttrice di questa sera. Amadeus ha già annunciato che giovedì arriverà Roberto Saviano per ricordare la Strage di Capaci, in cui nel 1992 morì il giudice Falcone con la scorta. Sul palco questa sera si avvicenderanno Fiorello, i vincitori dello scorso anno e di Eurovision Maneskin, i Meduza, Raoul Bova, Nino Frassica, Claudio Gioè e il campione del tennis Matteo Berrettini, reduce dall'Australian Open. L'ordine di uscita dei Big in gara è così schedulato: Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico

