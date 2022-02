Sanremo 2022 | Massimo Ranieri perchè non era sul Green carpet? Cosa ha dichiarato al TG 1 sulla sua esibizione al Festival

Leggi su funweek

(Di martedì 1 febbraio 2022) In molti hanno notato chenon era presente suldeldi: ma per quale motivo il celebre cantante napoletano ha disertato la sfilata? In molti se lo stanno chiedendo e la risposta è in realtà molto più semplice di quanto possiate immaginarvi. LEGGI ANCHE :–, Rettore rischia di spoilerare la canzone: Ditonellapiaga tappa il microfono in direttadiserta ildeldie fa preoccupare i fan. Perché mai il cantante napoletano non era presente? Photo Credits: Kikapress...