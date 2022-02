Sanremo 2022 | le pagelle della prima serata | Achille Lauro e la ‘manina malandrina’ | Gianni Morandi si commuove | Dargen “balla”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Oltrepassai il portiere del Baltimore e lo odiai subito, lui e i suoi galloni dorati, il suo metro e ottanta e la sua dignità, quando un’automobile nera si fermo accanto al marciapiede e… No, siamo a. Annodell’Amadeus Ter. Dite che non è emozionante abbastanza da meritare un pezzo? Mi tocca smentirvi. Lo è, per un mucchio di gente. Però, dare dei voti, che lavoraccio. Questo farò. Iniziamo.. Domenica. A petto nudo. A casa c’è chi inizia ad avere caldo. Tiene il palco, il ragazzo. La canzone ‘sta nella sua cifra’ ma ne fa venire in mente un’altra, Rolls Royce. Ah, era sua? Vabe’, si autocoverizza. L’Harlem Gospel Choir completa il quadro, divinamente. Poimette la...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Maria67820185 : RT @SanremoRai: ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Piergiulio58 : Sanremo 2022 - La Rappresentante di Lista canta ‘Ciao ciao’ -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Stavolta, atornano come super ospiti, acclamati da una standing ovation e applausi.Scollatura super osé per Victoria De Angelis . La bassista dei Maneskin riscrive le regole del Festival di . A un anno dalla vittoria con Zitti e buoni , la musicista accende il pubblico dell'Ariston ...Questi i 12 cantanti in gara la prima serata. Quella che segue è la lista in ordine di uscita dei cantanti della prima serata di Sanremo 2022 ...Dove vedere il Festival di Sanremo 2022 e l’abito di Orietta Berti in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv ...