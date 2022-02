Sanremo 2022, le pagelle ai look della prima serata: Amadeus brilla (e si commuove), Achille Lauro a petto nudo (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus: voto 9 – Debutto sparlking ma nel complesso sobrio. Il primo completo del direttore artistico by Gai Mattiolo è uno smoking total black con giacca tempestata di cristalli in tono. Papillon di velluto. Saluta il pubblico e gli occhi sono lucidi per la commozione. Achille Lauro: voto 6 – Esordio tutto sommato soft per lui che è il performer per eccellenza dell’Ariston: pantaloni di pelle nera firmati Gucci e stop. Tatuaggi a vista, fisico scolpito, piedi scalzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022): voto 9 – Debutto sparlking ma nel complesso sobrio. Il primo completo del direttore artistico by Gai Mattiolo è uno smoking total black con giacca tempestata di cristalli in tono. Papillon di velluto. Saluta il pubblico e gli occhi sono lucidi per la commozione.: voto 6 – Esordio tutto sommato soft per lui che è il performer per eccellenza dell’Ariston: pantaloni di pelle nera firmati Gucci e stop. Tatuaggi a vista, fisico scolpito, piedi scalzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

