Sanremo 2022 il regolamento della terza edizione condotta da Amadeus (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo 2022, il regolamento della 72esima edizione, la terza condotta da Amadeus ha visto un rinnovamento della formula, in primis con l'abolizione dei Giovani-Nuove Proposte. Con la finale di Sanremo Giovani quando il direttore artistico ha annunciato i titolo dei brani in gara, si sono aggiunti al cast del Festival Yuman, Tananai e Matteo Romano i tre artisti che hanno conquistato il podio. Venticinque artisti in gara, venticinque canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria "Demoscopica 1000", oltre alla conferma del Televoto. Ci sarà una gara senza ...

