Sanremo 2022: Giusy Ferreri, il primo Festival da mamma (innamorata) (Di martedì 1 febbraio 2022) Cinque anni fa, alla vigilia della kermesse, scoprì di essere incinta. Oggi torna all’Ariston, con il supporto della piccola Beatrice e dell’inseparabile Andrea, suo compagno di vita da oltre dieci anni: «In ogni rapporto c’è un po’ di dolce e un po’ di amaro» Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) Cinque anni fa, alla vigilia della kermesse, scoprì di essere incinta. Oggi torna all’Ariston, con il supporto della piccola Beatrice e dell’inseparabile Andrea, suo compagno di vita da oltre dieci anni: «In ogni rapporto c’è un po’ di dolce e un po’ di amaro»

