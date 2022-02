Sanremo 2022, Fiorello ‘booster’ e la gag su vaccino (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ il vaccino… Il microchip, i poteri forti… Non sono io, è il grafene… E’ Draghi…”. Fiorello e le fake news sul vaccino nella gag sul palco di Sanremo 2022. Lo showman irrompe nella prima serata del Festival presentandosi come “il booster dell’intrattenimento”. Nell’intervento che mette Amadeus ‘alle corde’, c’è spazio per un passaggio dedicato al vaccino covid. “Non sono io…”, dice Fiorello agitando il braccio in maniera incontrollata. “E’ il vaccino… il microchip… il grafene”, dice elencando tutte le fake news associate alla vaccinazione contro il covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ il… Il microchip, i poteri forti… Non sono io, è il grafene… E’ Draghi…”.e le fake news sulnella gag sul palco di. Lo showman irrompe nella prima serata del Festival presentandosi come “il booster dell’intrattenimento”. Nell’intervento che mette Amadeus ‘alle corde’, c’è spazio per un passaggio dedicato alcovid. “Non sono io…”, diceagitando il braccio in maniera incontrollata. “E’ il… il microchip… il grafene”, dice elencando tutte le fake news associate alla vaccinazione contro il covid. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @noemiofficial ?? #TiAmoNonLoSoDire L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - giusmat : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - pokemonderba : matteo berrettini vincitore di sanremo 2022 #Sanremo2022 -