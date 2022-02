Sanremo 2022, Fdi: “Su caso Muti-cannabis interrogazione in Vigilanza” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Depositerò oggi stesso un quesito in commissione di Vigilanza Rai per garantire che sul palco dell’Ariston vengano evitate forme di product placement da parte di Ornella Muti durante la co-conduzione del Festival di Sanremo, contrario al regolamento, e il lancio di messaggi impropri che possano riguardare la cannabis e l’uso di sostanze stupefacenti che possano fuorviare il pubblico e per chiedere alla Rai se, a tal fine, non ritengano necessario sottoporre all’esame tossicologico i conduttori e gli artisti che si esibiranno”. Lo annuncia all’Adnkronos il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai. “Se viene imposto il green pass – afferma Mollicone – non capiamo perché debba essere fatto allo stesso modo l’esame tossicologico, per evitare che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Depositerò oggi stesso un quesito in commissione diRai per garantire che sul palco dell’Ariston vengano evitate forme di product placement da parte di Ornelladurante la co-conduzione del Festival di, contrario al regolamento, e il lancio di messaggi impropri che possano riguardare lae l’uso di sostanze stupefacenti che possano fuorviare il pubblico e per chiedere alla Rai se, a tal fine, non ritengano necessario sottoporre all’esame tossicologico i conduttori e gli artisti che si esibiranno”. Lo annuncia all’Adnkronos il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, commissario diRai. “Se viene imposto il green pass – afferma Mollicone – non capiamo perché debba essere fatto allo stesso modo l’esame tossicologico, per evitare che ...

