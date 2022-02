Sanremo 2022 e Ornella Muti, Moige: “Grave leggerezza ostentare simbolo cannabis” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un’immagine fuori luogo e una Grave ‘leggerezza’ quella di Ornella Muti e sua figlia Naike che ostentano il simbolo della cannabis, ancor più alla luce delle sue successive parole di chiarimento”. Lo dice all’Adnkronos Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, commentando l’immagine postata su Instagram dall’attrice che, insieme alla figlia Naike Rivelli, esibisce un ciondolo con una foglia di marijuana. La Muti, che stasera sarà la madrina della prima serata del Festival di Sanremo, lo scorso settembre ha lanciato l’’Ornella Muti Hemp Club’, un’associazione no profit per l’uso della cannabis a scopo terapeutico, e commercializza prodotti derivati dalla pianta. “Se ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un’immagine fuori luogo e una’ quella die sua figlia Naike che ostentano ildella, ancor più alla luce delle sue successive parole di chiarimento”. Lo dice all’Adnkronos Elisabetta Scala, vicepresidente del, commentando l’immagine postata su Instagram dall’attrice che, insieme alla figlia Naike Rivelli, esibisce un ciondolo con una foglia di marijuana. La, che stasera sarà la madrina della prima serata del Festival di, lo scorso settembre ha lanciato l’’Hemp Club’, un’associazione no profit per l’uso dellaa scopo terapeutico, e commercializza prodotti derivati dalla pianta. “Se ...

