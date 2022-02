Sanremo 2022, dagli aritificeri ai controlli antiterrorismo: come si ‘blinda’ la città durante il Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) Bonifiche giornaliere con l’impiego di artificieri e cinofili, rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio per garantire massima sicurezza e più uomini di delle forze dell’ordine impiegati tra le strade. Sanremo si blinda in vista del debutto di martedì sera lo fa con un dispiegamento di forze in pieno stile, in particolare nella “zona rossa” intorno all’Ariston (considerato un obiettivo sensibile, così come il Casinò). Metal detector ai varchi e transenne già proteggono il quadrilatero attorno al teatro. Ma per presidiare al meglio la situazione, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha messo in campo con la sua squadra anche un team che prevede la presenza di cani antidroga e anti esplosivi oltre a controlli antiterrorismo che verranno effettuati da forze speciali e con un rinforzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Bonifiche giornaliere con l’impiego di artificieri e cinofili, rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio per garantire massima sicurezza e più uomini di delle forze dell’ordine impiegati tra le strade.si blinda in vista del debutto di martedì sera lo fa con un dispiegamento di forze in pieno stile, in particolare nella “zona rossa” intorno all’Ariston (considerato un obiettivo sensibile, cosìil Casinò). Metal detector ai varchi e transenne già proteggono il quadrilatero attorno al teatro. Ma per presidiare al meglio la situazione, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha messo in campo con la sua squadra anche un team che prevede la presenza di cani antidroga e anti esplosivi oltre ache verranno effettuati da forze speciali e con un rinforzo ...

