Sanremo 2022, conto alla rovescia. Amedeus: "Sono emozionato" (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – conto alla rovescia per Sanremo 2022, al via questa sera alle 20.40 dal teatro Ariston. "Sono emozionato, più degli altri anni", rivela in conferenza stampa Amadeus, spiegando che "il primo anno c'era l'incoscienza dell'inizio, lo scorso anno si viveva una situazione pazzesca; ora c'è grande gioia per un ritorno alla quasi normalità e grande entusiasmo popolare, già sul green carpet". Questa sera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti. Sul palco anche Fiorello. "Mi Sono svegliato alle cinque e mezzo e ho cronometrato anche la sveglia di Fiorello alle 6.20… mi ha detto che non vuole più vedermi per tre anni, ma gli ricordato che saremo in vacanza insieme già ad agosto", aggiunge il conduttore e direttore artistico del festival.

