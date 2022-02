Sanremo 2022 | chi è Rkomi | cresciuto circondato da “fattori criminali e disagi mentali” | è stato “folgorato” dalla pratica della meditazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mirko Manuele Martorana all’anagrafe,(“si pronuncia raddoppiando la erre”) per tutti. Il suo nome d’arte è semplicemente il suo vero nome al “riocontra”, quell’usanza milanese per cui si divide una parola in due e si pronuncia prima la seconda metà e poi la seconda. Arriva acon uno scettro in mano: “Taxi Driver” èl’album più venduto del 2021 in Italia. Un successo clamoroso, che ha spinto Amadeus a volerlo in gara a tutti i costi: parteciperà con “Insuperabile”.nella periferia est di Milano, nasce in una famiglia napoletana immigrata a Milano e cresce in una casa popolare di Calvairate con madre, sorelle e nonna. “Mio papà non l’ho nemmeno conosciuto nella mia vita. Quando non lo conosci effettivamente non sento neanche la mancanza”. Con pochi soldi in tasca ma tanta voglia di ...