SANREMO 2022, AMADEUS: "IL MIO SEGRETO? ESSERE IL PRESENTATORE DELLA PORTA ACCANTO" (Di martedì 1 febbraio 2022) AMADEUS si racconta a poche ore dall'inizio del Festival di SANREMO, l'unico evento che assieme alla Nazionale di calcio riesce a riunire tutta l'Italia davanti alla televisione. Terza edizione di fila per il volto maschile più popolare del piccolo schermo che ha fatto dell'umiltà e DELLA simpatia il suo codice distintivo. Trent'anni fa, quando avevo appena iniziato, un giornalista mi definì "il PRESENTATORE DELLA PORTA ACCANTO". Scrisse che, se mi avesse incontrato per le scale del suo palazzo, mi avrebbe salutato scambiandomi per un vicino di casa. Ecco, credo che il mio SEGRETO sia questo. Il re di Rai1 e di SANREMO si racconta al settimanale Oggi nella giornata che vede rialzarsi il sipario del Teatro Ariston per la 72° edizione ...

