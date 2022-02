“Salvini sterza a sinistra come Fini. E’ destinato a perdere ancora”. Così parlò Feltri (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – “Matteo Salvini sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini. Gli auguro di non fare la stessa fine”: è senza appello il giudizio di Vittorio Feltri per il leader della Lega. Ospite a L’aria che tira su La7, il direttore editoriale di Libero commenta un suo post su Twitter contro Salvini. Feltri contro Salvini: “E’ come Fini, ha sfasciato tutto. Continuerà a perdere” Feltri spiega che ce l’ha con il leader della Lega per aver votato il Mattarella bis, causando la fine del centrodestra. “E’ la fotografia della realtà. Non mi riferisco all’appoggio dato al governo Draghi, ma all’elezione del presidente della Repubblica. Con Draghi poteva anche risparmiarsi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – “Matteoimitando Gianfranco. Gli auguro di non fare la stessa fine”: è senza appello il giudizio di Vittorioper il leader della Lega. Ospite a L’aria che tira su La7, il direttore editoriale di Libero commenta un suo post su Twitter controcontro: “E’, ha sfasciato tutto. Continuerà aspiega che ce l’ha con il leader della Lega per aver votato il Mattarella bis, causando la fine del centrodestra. “E’ la fotografia della realtà. Non mi riferisco all’appoggio dato al governo Draghi, ma all’elezione del presidente della Repubblica. Con Draghi poteva anche risparmiarsi di ...

