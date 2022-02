Salvini-Riformista, l’Ordine dei giornalisti: “Mettere al bando insinuazioni denigratorie, riportare fatti di cui si hanno le prove” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Abbiamo letto e ascoltato su alcuni mezzi d’informazione, giudizi indirizzati ad esponenti della politica che rischiano di valicare i confini dell’etica e della deontologia chiamando in causa i limiti che contraddistinguono la libertà di informazione ed il rispetto delle persone“. A scriverlo in una nota è il comitato esecutivo dell’Ordine dei giornalisti che, senza citarla espressamente, arriva dopo la polemica della Lega contro il Riformista, il giornale diretto da Piero Sansonetti. “Si richiamano i colleghi all’osservanza della dignità delle persone, mettendo al bando, in quanto estranee alle nostre regole basilari, insinuazioni denigratorie – prosegue la nota -. Cosa diversa è invece riportare fatti di cui si hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) “Abbiamo letto e ascoltato su alcuni mezzi d’informazione, giudizi indirizzati ad esponenti della politica che rischiano di valicare i confini dell’etica e della deontologia chiamando in causa i limiti che contraddistinguono la libertà di informazione ed il rispetto delle persone“. A scriverlo in una nota è il comitato esecutivo deldeiche, senza citarla espressamente, arriva dopo la polemica della Lega contro il, il giornale diretto da Piero Sansonetti. “Si richiamano i colleghi all’osservanza della dignità delle persone, mettendo al, in quanto estranee alle nostre regole basilari,– prosegue la nota -. Cosa diversa è invecedi cui si...

