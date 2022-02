Salvini pubblica foto di gruppo con mascherine che sembrano finte | ironia social - La replica | Colpa di un filtro

(Di martedì 1 febbraio 2022) E' bastata una'normale' per un leader politico, quella fatta assieme ad alcuni colleghi di partito, per scatenare un delirio. Protagonista è Matteo'reo' per i suoi denigratori, ...

Tanto che Matteoè stato costretto ad intervenire ripubblicando l'immagine: 'Errata corrige. Qui la foto originale senza il 'filtro nitidezza' che ha fatto apparire dei volti sulle mascherine ...Le prime due interrogazioni sono state presentate dalla capogruppo della LegaPremier ... è arrivata dal vicesindaco Massimo Nicolò : "Il problema dell'ediliziaè un problema ...(Adnkronos) – “Il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando nella sede del partito in via Bellerio a Milano dove sta per iniziare ...Molti utenti su Twitter notano nello scatto del leader della Lega dettagli che fanno pensare a modifiche con Photoshop ...