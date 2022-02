“Salvini? Folle quello che ha fatto sul Quirinale”: la Meloni torna all’attacco dell’ex alleato (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – “Per me quello che ha fatto Matteo Salvini è Folle“: così Giorgia Meloni torna all’attacco dell’ex alleato in merito alla battaglia per il Quirinale. “E’ stata una mossa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare“, spiega la leader di FdI. La quale si dice “molto delusa per il merito e per il metodo“. La Meloni attacca Salvini: “Folle quello che ha fatto sul Quirinale, una mossa che non ho capito” Ospite a Quarta Repubblica, la Meloni attacca il leader della Lega Salvini sulle scelte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb – “Per meche haMatteo“: così Giorgiain merito alla battaglia per il. “E’ stata una mossa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare“, spiega la leader di FdI. La quale si dice “molto delusa per il merito e per il metodo“. Laattacca: “che hasul, una mossa che non ho capito” Ospite a Quarta Repubblica, laattacca il leader della Legasulle scelte ...

