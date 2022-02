Salernitana, lo svincolato di lusso sta per firmare: la ciliegina sulla torta di un mercato super (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Se la Juventus ha piazzato il colpo Vlahovic (insieme a Zakaria) che l'ha resa la regina del mercato tra i top club, tra quelli che lottano per non retrocedere la parte del leone l'ha recitata sicuramente la Salernitana. Sono dieci gli acquisti dell'era Iervolino (oltre a quattro cessioni): Mazzocchi, Sepe, Fazio, Ederson, Dragusin, Mousset, Verdi Iervolino, Mikael Filipe, Ederson e Bohinen. Tuttavia a brevissimo il numero aumenterà : ormai manca solo la firma di Diego Perotti, talentuoso attaccante che ha giocato per quattro anni con la maglia della Roma. L'argentino è rimasto senza club per qualche mese e per questo Sabatini si è dedicato con calma al suo acquisto, visto che il mercato degli svincolati è aperto anche dopo il 31 gennaio. Si erano fatti i nomi di Mauro Zarate e Diego Costa ma si trattava di suggestioni di ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Se la Juventus ha piazzato il colpo Vlahovic (insieme a Zakaria) che l'ha resa la regina deltra i top club, tra quelli che lottano per non retrocedere la parte del leone l'ha recitata sicuramente la. Sono dieci gli acquisti dell'era Iervolino (oltre a quattro cessioni): Mazzocchi, Sepe, Fazio, Ederson, Dragusin, Mousset, Verdi Iervolino, Mikael Filipe, Ederson e Bohinen. Tuttavia a brevissimo il numero aumenterà : ormai manca solo la firma di Diego Perotti, talentuoso attaccante che ha giocato per quattro anni con la maglia della Roma. L'argentino è rimasto senza club per qualche mese e per questo Sabatini si è dedicato con calma al suo acquisto, visto che ildegli svincolati è aperto anche dopo il 31 gennaio. Si erano fatti i nomi di Mauro Zarate e Diego Costa ma si trattava di suggestioni di ...

