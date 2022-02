Sacerdote senza green pass si barrica alle Poste: “Fatemi pagare le bollette”. Arrivano i carabinieri (Di martedì 1 febbraio 2022) La Spezia, 1 feb — Rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico esercizio don Piero Corsi, il Sacerdote che stamattina ha creato scompiglio all’ufficio postale di Bolano (La Spezia) per essersi rifiutato di mostrare il green pass pretendendo di pagare alcune bollette. Sacerdote anti green pass crea scompiglio alle Poste I fatti sono avvenuti intorno alle 10, quando don Corsi è entrato alle Poste sprovvisto di pass vaccinale, con tutta l’intenzione di dirigersi verso lo sportello per saldare alcuni bollettini. Gli impiegati della struttura hanno prima cercato di convincere il prete a uscire. Ma lui, irremovibile, ha rifiutato di cedere il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) La Spezia, 1 feb — Rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico esercizio don Piero Corsi, ilche stamattina ha creato scompiglio all’ufficio postale di Bolano (La Spezia) per essersi rifiutato di mostrare ilpretendendo dialcuneanticrea scompiglioI fatti sono avvenuti intorno10, quando don Corsi è entratosprovvisto divaccinale, con tutta l’intenzione di dirigersi verso lo sportello per saldare alcuni bollettini. Gli impiegati della struttura hanno prima cercato di convincere il prete a uscire. Ma lui, irremovibile, ha rifiutato di cedere il ...

